Talan projesine ‘hayır’ dediler

17 Mayıs 2022 Salı, 13:40

Cumhuriyet Meydanı'nda, düzenlenen ‘Çeşme talan projesine hayır’ mitingine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının yanı sıra İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde “Bu kentin emekçileri Çeşme talan projesine hayır diyor" pankartı taşındı. Eyleme katılanlar, ‘Ranta teslim olmayacağız’, ‘Çeşme halkındır halkın kalacak’ sloganları attı.

Yüzlerce kişiye hitap eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “ Çeşme, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim belgesi ile bakanlıkça yapılan planlama çalışmaları, ne yazık ki İzmir’in tüm değerlerini tehdit ediyor. Şunu çok iyi öğrendik ki yerel yönetimleri, yerel ekonomiyi korumayan hiçbir turizm projesi başarıya ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer, “Çeşme Projesi, Çeşme’ye ait değildir. Onun değerlerini yok eden dışarıdan zoraki dayatılmış bir kurgudur. Bu proje, burada aşırı su kullanan golf sahalarını getiriyor. Bölgede farklı tarihlerde ilan edilmiş 11 turizm yeri var. Bu alanların sadece üç tanesinin onaylı imar planı var. Çeşme’de bunca turizm alanı boşken, bu alan imara açılıyor. Böylesi büyük bir projenin trafik için çözüm yolu yok. Kâğıt üzerinde ya da dünyanın başka yerinde güzel olabilir. Çeşme Projesi, İzmir’in kimyasına, aklına, ruhuna aykırıdır” açıklamalarında bulundu.

Yeniden dava açacaklarını belirten Soyer, “ Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Şunu herkes bilsin, İzmir’in madencilere bırakacak tek bir zeytin ağacı, ranta kurban edilecek tek bir metrekare kıyısı yoktur. Seferihisar’a, Selçuk’tan Kiraz’a ve Çeşme’ye kadar İzmir’in her bir karış toprağı korumamız altındadır. Bir belediye başkanının asli görevi görev yaptığı şehrin her bir karış toprağını korumaktır, son nefesime kadar koruyacağım. Göreceksiniz, doğamızı direne direne koruyacağız” diye konuştu.

Çeşme Projesi’ne izin vermeyeceklerini söyleyen CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Siz burada, Çeşme’ye yarımadaya sahip çıkmak istiyorsunuz ama birileri haritacılık oynuyor. Tayyip Erdoğan almış eline cetveli, kalemi, harita çiziyor. Şurası bu ülkenin iş adamına, burası Katarlıya, burası şu rantiyeciye diye harita çiziyor. İzmir buna izin vermeyecek, hiçbirimiz izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. İZMİR

Proje Urla ilçesindeki Zeytineli köyünden, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı ve Ildır’a kadar 120 milyon metrekarelik alan içerisindeki doğal SİT alanları, zeytinlikler, tarım ve mera alanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Çeşme Yarımadası’nın yüzde 70’ini kapsayacak bölgede alanın yüzde 55’nin imarı değişecek. 120 otel, golf sahaları, helikopter pisti yapılacak.