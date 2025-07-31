Taliban iddiası meclis gündeminde: Türkiye'ye işçi mi gönderecekler?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Taliban’ın, Afganistan’daki işsizliği azaltmak için aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelere iş gücü göndermeye hazırlandığı ve bunun için görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Bakan, iddialara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Bakan, önergesinde “Ülkemizde geniş tanımlı işsizlik yüzde 32.9 ile tarihi seviyeye çıkmışken; nitelikli iş gücü yurt dışında iş bulup ülkemizden göçerken; atanmayan öğretmenler intihar ederken ya da 83 puanla atanmadığı için inşaatlarda çalışırken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirirken; her yıl üniversitelerden mezun olan milyonlarca genç işsizlikle yüzleşirken; imkanı olan hemen yurt dışına giderken; imkanı olmayan da bir gün yurt dışına gitme hayali ve hedefiyle hareket ederken Taliban rejimiyle böyle bir iş gücü anlaşması yapılması izaha muhtaçtır. Öte yandan Taliban rejimiyle böyle bir anlaşmanın yapılması iç güvenlik ve istihbarat açısından da tehdit niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE İSTİHBARAT DENETİMİ NASIL YAPILACAKTIR?"

Bakan, Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Taliban’ın, ülkelerindeki işsizliği azaltmak için aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelere iş gücü göndermeye hazırlandığı ve bunun için görüşmeler yaptığı iddiası doğruysa; Bakanlığınız görev ve sorumlulukları gereği başta Suriyeliler olmak üzere yaşadığımız sığınmacı krizi ile toplumun güvenliği ve huzuru kapsamında söz konusu görüşmelerde siz de bulunuyor musunuz?

Taliban rejimiyle böyle bir anlaşmanın yapılması iç güvenlik ve istihbarat açısından tehdit niteliği taşımaktadır. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir?

Taliban’ın göndereceği kişilerin Türkiye’de hangi statüyle bulunacakları, hangi izinlerle çalışacakları belirlenmiş midir? Detayları nedir?

Taliban tarafından yönlendirilecek kişilerin güvenlik soruşturması ve istihbarat denetimi nasıl yapılacaktır? Detayları nedir?

Afganistan’dan nitelikli veya niteliksiz iş gücü adı altında Türkiye’ye yönlendirilecek kişilerin içinde radikalleşme/terör veya istihbarat riski taşıyan şahısların olup olmayacağına ilişkin bir risk değerlendirmesi yapılmış mıdır? Detayları nedir?"

"HANGİ İZİNLERLE ÇALIŞACAKLARI BELİRLENMİŞ MİDİR?"

Murat Bakan, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Taliban’ın, ülkelerindeki işsizliği azaltmak için aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelere iş gücü göndermeye hazırlandığı ve bunun için görüşmeler yaptığı iddiası doğru mudur? Doğruysa, Taliban ile yapılan bu kapsamdaki görüşmelerin detayı nedir?

Bakanlığınız, bu tür bir iş gücü alımına dair hazırlık yapıyor mu? Yapılıyorsa gerekçesi nedir? Bu iş gücü hangi sektörler için düşünülmektedir? Detayları nedir?

Taliban’ın göndereceği kişilerin Türkiye’de hangi statüyle bulunacakları, hangi izinlerle çalışacakları belirlenmiş midir? Detayları nedir?

Türkiye, Afganistan’daki işsizlik azalsın diye Taliban rejimiyle ‘iş gücü anlaşması’ yapıp Afganlıları Türkiye’de istihdam mı edecektir? Türkiye’de işsizliğin ciddi bir sorun olduğu dikkate alındığında, yabancı iş gücünün ülkeye alınması nasıl açıklanmaktadır?"

Bakan'ın, Dışişleri Bakanı Fidan'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Taliban’ın, ülkelerindeki işsizliği azaltmak için aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelere iş gücü göndermeye hazırlandığı ve bunun için görüşmeler yaptığı iddiası doğru mudur? Doğruysa, Taliban ile yapılan bu kapsamdaki görüşmelerin detayı nedir?

Türkiye, Afganistan’daki işsizlik azalsın diye Taliban rejimiyle ‘iş gücü anlaşması’ yapıp Afganlıları Türkiye’de istihdam mı edecektir? Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?"