Tanju Özcan görevine son verdiği zabıta müdürünü geri aldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün yapılan belediye meclis toplantısında tartıştığı Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve meclis üyesi İlkay Bayrak’ı salondan çıkarmadığı için görevden aldığı zabıta müdüründen helallik isteyerek tekrar görevine iade etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün akşam yapılan belediye meclis toplantısında kendisine soru soran Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve meclis üyesi İlkay Bayrak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Başkan Özcan, salonda bulunan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’a Bayrak’ı çıkarması talimatını verdi. Bayrak, Zabıta Müdürü'nün salonu terk etmesini istemesine rağmen dışarı çıkmadı. Toplantıya verilen 10 dakikalık aranın ardından Meclis toplantısının yapıldığı salona gelen Özcan, Bayrak’ı salonda görünce Zabıta Müdürü Yılmaz’ı görevden aldığını açıklayarak meclis toplantısını sona erdirdi.
HELALLİK İSTEDİ
Olayın ardından Özcan, Zabıta Müdürü ile bir araya geldi. Özcan, helallik istediği Yılmaz’ı tekrar görevine iade ettiğini belirterek, “Dün malum belediye meclisinde bir gerginlik oldu. Bize sürekli sosyal medya üzerinden başka mecralardan hem şahsımı hem Belediye Başkanlığını hem de meclis üyelerini töhmet altında bırakan açıklamalar yapan bir belediye meclis üyesi ile ilgili bir karar aldım. Sonra bu karar uygulanmayınca işin doğrusu biraz hiddetlendim. Ama sonrasında arkadaşlarımız geldi. AKP ve CHP’li meclis üyeleri bana olayı anlattılar. İstişare ettik ve senin elinden geleni yaptığını söylediler. Sonra ben görüntüleri izledim ve huzursuz oldum. Sana karşı bilmeden ve istemeden bir haksızlık yapmışız. Bundan dolayı senden helallik istiyorum. Görevine aynı şekilde devam ediyorsun. Bu olaydan dolayı da sen ve ailen bana hakkınızı helal edin” dedi
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