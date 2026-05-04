Tanju Özcan'ın yargılandığı 'şantaj' davasında ikinci duruşma: Basın mensupları salona alınmadı!

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görülen "şantaj" davasında ikinci duruşma Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

BASIN MENSUPLARI SALONA ALINMADI

Davanın bugünkü oturumu, alınan kararla basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Mahkeme heyeti tarafından dava dosyasıyla ilgili önceden alınmış resmi bir kararı olmamasına rağmen, hakimin talimatı doğrultusunda gazetecilerin duruşma salonuna girişine izin verilmedi.

Duruşmayı takip etmek üzere Bolu Adliyesi'ne gelen basın mensupları, polis ekipleri tarafından salonun kapısında durduruldu. Kolluk kuvvetleri, hakimin talimatını gerekçe göstererek gazetecilerin içeri girmesini engelledi.

TANJU ÖZCAN BUGÜN SEGBİS'LE SAVUNMASINI VERECEK

Farklı bir dosyadan tutuklu bulunan ve ilk duruşmaya sağlık sorunları sebebiyle katılmayan Tanju Özcan'ın, davanın ikinci celsesine bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacağı öğrenildi.

İlk duruşmada tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney tahliye edilmiş, eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma bugüne ertelenmişti.

Tarafların ve avukatların hazır bulunduğu, basına kapalı olarak devam eden ikinci celsedeki gelişmeler bekleniyor.