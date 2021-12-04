Tanju Özcan, TÜİK Başkanı ile görüşmesini anlattı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 14:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Enflasyonun son 3 yılın zirvesine yükselmesinin ardından TÜİK’ten bilgi almak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete TÜİK'in kapıları açılmadı.

KONUŞTUKLARINI ANLATTI

İki hafta önce TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ile görüştüğünü belirten CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya platformu Twitter hesabından o görüşmenin detayını şöyle anlattı:

“2 hafta önce TÜİK başkanını Bolu ile ile ilgili bir konu için ziyaret etmiştim. O ziyarette kendisi bana ‘genel merkez yetkililerinin kendisini hiç ziyaret etmemesinden yakınmış hatta davet ederlerse genel merkeze gelirim’ demişti. Bu sözlerden sonra bugün sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan bu saygısızlığı kamuoyunun bilmesini istiyorum.”