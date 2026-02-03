Tanrıkulu’ndan Diyarbakır Havalimanı çıkışı: ILS neden baştan devreye alınmadı?

CHP Diyarbakır Milletvekili, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Havalimanı’nda yaşanan uçuş iptallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, önceki günlerde ILS (aletli iniş sistemi) cihazının çalışır durumda olmaması nedeniyle havalimanının fiilen uçuşlara kapandığını kamuoyunun gündemine taşıdıklarını hatırlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, ana pist bakıma alındığı için bu pistte bulunan ILS devre dışı kalmış, yedek pistte ise ILS bulunmadığından uçuşlar yapılamamıştı. Tanrıkulu, kamuoyu tepkileri ve uyarıların ardından ILS cihazının kullanılan pistte çalışır hale getirildiğinin duyurulduğunu belirterek, “Ancak bu kullanım her koşulda geçerli değil” dedi.

Tanrıkulu şunları söyledi:

“Diyarbakır Havalimanı’ndayım. Önceki günlerde, ILS (aletli iniş sistemi) cihazının çalışır durumda olmaması nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’nda uçuşların durdurulmasını ve havalimanının fiilen uçuşlara kapanmasını kamuoyunun gündemine taşımıştık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir açıklama yaptı ve ILS cihazının Diyarbakır’daki uçuşlarda kullanılabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır Havalimanı’nın birinci pisti (ana pist) bakıma alındığı için, bu pistte bulunan ILS cihazı devre dışı kalmış, yedek pistte ise bu sistem bulunmadığından uçuşlar yapılamamıştı.

Ancak bizim uyarılarımız ve kamuoyundan gelen tepkiler sonrasında, ILS cihazının yedek pistte ve şu anda kullanılan pistte de çalışır hale getirildiği açıklandı. Yani ana pistteki ILS cihazının uçuşlarda kullanılabileceği ifade ediliyor. Fakat bu kullanım her koşulda geçerli değil.

Bu süreçle ilgili cevaplanması gereken ciddi sorular var.

Birincisi:

Bu işlem neden en başta yapılmadı?

Neden Diyarbakırlılar günlerce uçuşsuz bırakıldı, mağdur edildi ve kamuoyuna zamanında, şeffaf bir açıklama yapılmadı?

İkincisi ve daha da önemlisi:

İkinci pistte kalıcı bir ALS cihazının kurulmasıyla ilgili herhangi bir çalışma var mı?

Bu konuda bir ihale yapıldı mı, bir karar alındı mı, yoksa hâlâ beklemede mi?

Diyarbakır Havalimanı’nın bulunduğu coğrafya ve hava koşulları dikkate alındığında, ILS sisteminin dahi yetersiz kaldığı zamanlar yaşanıyor. Bu nedenle dünyada ve Türkiye’de daha gelişmiş sistemler kullanılıyor. Bunlardan biri de CAT II (Kategori 2) iniş sistemidir.

CAT II sistemi, sisli ve kötü hava koşullarında çok daha güvenli uçuşları mümkün kılan bir teknolojidir. Açık kaynaklardan yaptığım taramalarda, Türkiye’de birçok havalimanında ILS’ten daha ileri olan bu sistemin kullanıldığını görüyoruz.

Buradan, Diyarbakır Havalimanı’ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sesleniyorum:

İkinci pistte kalıcı bir ILS cihazı kurulması yönünde bir çalışmanız var mı?

Diyarbakır Havalimanı’na CAT II sisteminin kurulması konusunda bir planınız, bir projeniz var mı?

Eğer yoksa, neden yok?

Eğer varsa, neden bugüne kadar hayata geçirilmedi?

Bu soruların açık ve net cevaplarını bekliyorum.

Bu konunun takipçisi olacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Diyarbakır kamuoyunu, yerel yönetimleri, meslek odalarını ve tüm duyarlı kesimleri de bu meseleye sahip çıkmaya ve konuyu gündemde tutmaya davet ediyorum.”