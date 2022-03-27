'Tansu Çiller anketi' tartışması: Şamil Tayyar ti'ye aldı, şirket tepki gösterdi

27 Mart 2022 Pazar, 14:01

AKP'li Şamil Tayyar, siyasete geri dönüş hazırlığı içerisinde olduğu iddia edilen Tansu Çiller için yapıldığı yazılan anketi ti'ye aldı.

İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, parti kurma hazırlığı yapan eski başbakanlardan Tansu Çiller için Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaşarak, parti kurması durumunda Çiller'e oy vereceklerin oranının yüzde 5-6 bandında olduğunu belirtmişti.

Bu anket sonucuna en dikkat çeken tepki ise AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ankete göre; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı %5.6 imiş. Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

Bir ankete göre; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı %5.6 imiş.



Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum.



Neyse…



Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var?? — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 26, 2022

ŞİRKETTEN TEPKİ

Söz konusu paylaşıma Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir’den tepki geldi. “Düne kadar FETÖ’nün gazıyla kitap üzerine kitap yazan eleman bizi gaz vermekle suçlamış” diyen Daşdemir, sözlerine şöyle devam etti.

“- Biz Optimar olarak Türkiye’nin Nabzı’nı tutuyoruz. Geçmiş seçimlerde defalarca kez Türkiye’de en yakın seçim tahmini yapmış bir ekip olarak nabzı tutmaya da devam edeceğiz.

- Sırtımızda yumurta kafesi yok. Yani kimseye de eyvallahımız yok. Hesabımızı Yüce Allah’a vereceğimiz düşüncesi ile hareket ederiz.

- Bizim burada sorduğumuz kamuoyunda konuşulan isimlerin kamuoyundaki potansiyelidir. Eğer basit düzeyde araştırma okur yazarlığınız yoksa yaptığınız gazetecilik de siyaset de boş.”