Tansu Çiller desteğinin karşılığını aldı: Arazisine imar kolaylığı getirildi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a desteğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller'in arazisine imar kolaylığı getirildi. Çiller'in arazisini de kapsayan bölge, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ndan”, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına” çevrildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:31
Tansu Çiller desteğinin karşılığını aldı: Arazisine imar kolaylığı getirildi
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Eski Başbakan Tansu Çiller'in devasa arazisindeki imar kolaylığı Resmi Gazete'de yayınlandı. Oda Tv'de yer alan habere göre; Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a desteğini açıklayan Çiller'in Kilyos'taki arazisini de kapsayan bölgenin Sit statüsü değiştirildi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda "İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Kumköy(Kilyos) Doğal Sit Alanının koruma statüsü aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 04.03.2024 tarihli ve 8946313 sayılı Olur’u ile ‘Doğal Sit – Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiştir" denildi.

Sit statüsü değiştirilen bölge içinde Çiller ailesine ait 29 bin 768 metrekarelik 309 nolu parsel de bulunuyor. Arazinin mülkiyeti, Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller’e ait olan Marsan Marmara Holding A.Ş.’ye ait. Çiller ailesi Marsan Marara Holding’i 1981 yılında kurmuştu. Söz konusu şirket Kilyos’taki araziyi 2005 yılında satın almıştı. 1993 yılında Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı olan Tansu Çiller Kısırkaya’daki arazilerin de planları değiştirilmişti.

Geçen yıl da, yine Çiller ailesinin parsellerinin bulunduğu Sarıyer Kısırkaya’daki arazinin imar planlarını değiştirilmişti.

Kilyos’taki arazinin yaklaşık 5 kilometre batısında yer alan Kısırkaya’daki planları değiştirilen arazi 60 parseli kapsıyordu. Bu parsellerin büyük bir bölümü Çiller ailesine aitti. Değişiklik ile konut, ticaret ve turizm alanı yüzde 20 oranında arttırılmıştı.



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