Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller’in 10 yıla kadar hapsi istendi
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’e, iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller’e ve kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan soruşturmada 10 yıla kadar hapis istendi.
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller’e ve kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla bir yılı aşkın süredir devam eden soruşturma tamamlandı. Sözcü'de yer alan habere göre; Mert Çiller’in 10 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek davanın iddianamesinde Zeynep Çiller şikayetçi, çiftin 12 yaşındaki kızları da mağdur olarak yer aldı.
İddianamede şiddet olayları şöyle anlatıldı:
"Çiftin İstinye’deki aile konutlarında 5 Mayıs 2020 günü Mert Çiller yere atarak kırdığı cam su şişesini temizlemesi için üst katta bulunan Zeynep Çiller’i çağırdı. İddiaya göre Mert Çiller, Zeynep Çiller’e, “Çabuk gel, beş dakika içerisinde burayı temizlemezsen seni öldürürüm” diyerek hakaretler etti. Zeynep Çiller cam kırıklarını temizledikten sonra üst kata çocuklarının yanına çıktı. Kısa süre sonra çocukların dondurma istemesi üzerine Zeynep Çiller eşinin bulunduğu giriş kata indi. Zeynep Çiller merdivenlerden inerken korktuğu için telefonun video kaydını açarak merdiven basamaklarına bıraktı."
ŞİDDET VİDEO KAYDINDA
Mert Çiller Zeynep Çiller’in gelmesi üzerine hakaret ve tehditlerine devam ederek tokat atmaya başladı.
Video kaydının çözümü bilirkişi tarafından yapıldı. Raporda Zeynep Çiller’in imdat diye bağırması üzerine kızı yukarıdan gelerek telefonu yardım çağırmak için aradığında video kaydının sonlandırıldığı belirtildi.
KIZINA ŞİDDET
Kızlarının yardım için evden çıktığı sonrada erkek kardeşini düşünerek geri döndüğü anlatılan iddianamede Mert Çiller’in eşini dövmeyi bırakıp, kızını yaralama kastıyla saçlarından tutarak, kafasına eliyle vurduğu ileri sürüldü.
Evden gelen çığlıklar üzerine komşular polisi ve site güvenliğini aradı.
TELEFONLA TEHDİT
İddianamede Mert Çiller’in Zeynep Çiller’in telefonuna bıraktığı telesekreter mesajında ise, “Alo. Telefon kapalı mı? Eğer açmışsan telefonu üstüne geleceğimizi çok iyi biliyorsun tamam mı? Yani yedi ceddim üstüne geliyor senin tamam mı? Bakalım senin yedi ceddin dayanabilecek mi bize” şeklinde hakaret ve tehditler devam ettiği belirtildi.
10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede Mert Çiller'in kasten yaralama, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
BOŞANMA DAVASI AÇTI
Zeynep Çiller şiddet olayının ardından kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia ederek, 11 yıllık eşi Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istemişti.
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