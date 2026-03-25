'Tapu kayıtlarınız terör örgütüne geçti' yalanıyla 2 milyon 500 bin lira dolandırıldı

25.03.2026 12:03:00
ANKA
Aydın’ın Çine ilçesinde kendisini kolluk kuvveti olarak tanıttığı şahsı tapu kayıtlarınız terör örgütlerinin eline geçti yalanıyla dolandıran ve 2 milyon 500 bin TL’lik para ve ziynet eşyası alan şüpheli jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Çine ilçesinde yaşayan K. Ç. (72) isimli şahsın kendisini kolluk görevlisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından telefonla aranarak "tapu kayıtlarınız terör örgütünün eline geçti" ifadesiyle kandırıldığı ve evindeki yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerindeki para ile ziynet eşyasını teslim ettiğini ifade ederek şahıstan şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri dolandırıcılık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Mağdurun şikâyeti üzerine harekete geçen ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi M. A. A. (24) tespit edilerek yakalandı ve kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İlgili Konular: #aydın #dolandırıcılık