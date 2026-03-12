Tapuda temsil zorunluluğu tartışması...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmek istediklerini açıklamış, "Tabii Meclisimizin de aynı yönde bir irade göstermesi halinde tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi istiyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, bu fikre tamamen karşı olmadıklarını belirterek konunun çok yönlü ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

"AVUKATIN UZMANLIK ALANI DEĞİL"

Düzenlemenin gerçek ya da tüzel kişinin doğrudan kendini temsilini-kendi namına işlem yapma yetkisini kısıtlayan bir düzenleme olacağından söz eden Demiralp, "Bu kısıtlamada gerçekten bir kamu yararı olup olmadığı etraflıca irdelenmelidir. "Avukatlara ek gelir yaratılması" şeklinde bir gerekçe genel kamu yararının hedeflediğine dair bir emare göstermemektedir.

Tapu İşlemleri, Tapu Müdürlüklerinde memur aracılığı ile yapılmaktadır dolayısı ile zaten bir hukuki nezaret söz konusudur. Başka bir deyişle, tarafların hak kaybına uğramaması açısından temel hukuki güvence aslında Devletin-sistemin kendisidir. Hatta Devlet, tapu siciline ilişkin olası bir hak kaybının kendi personelinden kaynaklanması durumunda, oluşacak zararı tazmin yükümlülüğü taşımaktadır. Taşınmaz alım satım işlemlerinde özellikle alıcı açısından hukuki risklerin haricinde dikkat edilmesi gereken başkaca konular mevcuttur; ilgili taşınmazın teknik sorunları, (deprem güvenliği vs.) piyasa rayici açısından fiyatın uygun olup olmadığı gibi. Bu konular avukatın uzmanlık alanı değildir. Hatta her avukat gayrimenkul hukuku alanında da uzman değildir" dedi.

"VATANDAŞA TERCİH HAKKI TANINMALI"

Demiralp ayrıca şu uyarıda bulundu:

"Böyle bir düzenleme hayata geçirilecekse, böyle bir yetkinin sadece avukatlara "tekel" oluşturacak nitelikte verilmesi yerine, noterler, lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları, hatta oluşturulacak "lisanslı tapu müşavirliği" benzeri kişi-kurumlara da verilerek, vatandaşa da bir tercih hakkı tanınmasının daha yerinde olacağı kanaatindeyiz"