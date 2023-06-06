Tapulu tarım arazilerine konut yapılmak isteniyor

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

Antakya’ya bağlı birçok bölgede de cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma işlemi uygulandı. TOKİ’nin aynı şekilde kamulaştırma yöntemiyle Dikmece bölgesinde yapılması planladığı konut projesinin ihalesini alan şirket bölgedeki çalışmalarına başladı. Dikmece sakinleri ise yaklaşık on binlerce zeytin ağacının da yer aldığı tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınmak istenmesine tepkili. Köy sakinlerinden Ahmet Korkmaz yakın bir yerde hazine arazisi olduğunu ve konutların o bölgeye yapılabileceğini söyledi. İsmail Aslan ise şunları söyledi: “Proje için uygun yerler varken tarım ve zeytin ağaçlarının ve arazilerimizin olduğu alana yapılması doğa katliamıdır.”