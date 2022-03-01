Tarih verdi: Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

01 Mart 2022 Salı, 16:07

Meteoroloji, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı, Çorum çevrelerinde yarın akşam yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı yurttaşları uyardı.



Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Yarın (02.03.2022) akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen kar yağışlarının Ankara'nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir'in kuzeyi, Çankırı'nın güneyi ve Çorum çevrelerinde beklenen yağışların yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."