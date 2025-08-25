Tarih verildi: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Temelli, İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile yapacağı olası görüşme sorusuna ilişkin şöyle yanıt verdi:

"Bu hafta içinde heyetimizin adaya gitme olasılığı çok yüksektir. Büyük olasılıkla da gidecektir ama günü henüz belli değil. Heyetimiz bütün gelişmeleri Öcalan'a aktaracaktır. Heyetimiz 1 aydır gidemedi, kendilerinin de değerlendirmelerini alıp döneceklerdir."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Öcalan ile bir aydır görüşme olmamasını dile getirmiş, tepki göstermişti.