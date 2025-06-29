Tarih verildi: THY'nin İran seferleri yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları, İsrail-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle durdurduğu İran seferlerini yeniden başlatma kararı aldı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 30 Haziran'dan itibaren Meşhed seferlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.
30 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz" ifadesini kullandı.
Türk Hava Yolları, İsrail-İran arasında yaşanan saldırıların ardından uçuş güvenliği nedeniyle İran seferlerini durdurmuştu.