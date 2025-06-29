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Tarih verildi: THY'nin İran seferleri yeniden başlıyor

Tarih verildi: THY'nin İran seferleri yeniden başlıyor

29.06.2025 09:12:00
Güncellenme:
AA
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Tarih verildi: THY'nin İran seferleri yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), savaş nedeni ile ara verilen İran seferlerine pazartesi günü yeniden başlanacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları, İsrail-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle durdurduğu İran seferlerini yeniden başlatma kararı aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 30 Haziran'dan itibaren Meşhed seferlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

30 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Türk Hava Yolları, İsrail-İran arasında yaşanan saldırıların ardından uçuş güvenliği nedeniyle İran seferlerini durdurmuştu.


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