Tarihi Ergen Kilisesi bakımsızlık ve kaçak kazılara teslim oldu: Köylülerden 'restorasyon' çağrısı!

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Geçimli Köyü'nde bulunan Ergen Kilisesi’nin 975 yılında inşa edildiğine dair kaynaklar bulunuyor.

Kilisenin koruma altına alınmasına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yaptığı başvuruya Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 2012'de olumlu cevap verdi. Kilise, 1. Derece Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Ancak o tarihten bugüne herhangi bir restorasyon girişimi olmadı. Köylüler, kilisenin restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor.

Kilisenin definecilerin hedefi haline geldiğini söyleyen Vedat Aldemir yetkililere şöyle seslendi:

"Kilise, günümüzde definecilerin hedefi haline gelmiş durumda. Bu nedenle, alınan karar doğrultusunda yapının bir an önce ciddi anlamda koruma altına alınması ve mümkünse gerekli restorasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bölge, şu anda en fazla turistin ziyaret ettiği noktalardan biri. Köy sakinleri de kendi imkânlarıyla yapıyı korumaya çalışıyorlar. Tarihi esere en fazla zararı defineciler ve tarihi eser kaçakçıları verdi. Yapının birçok noktasında kazı izleri bulunuyor. Bu nedenle bölgenin acilen koruma altına alınmasını, gerekirse tel örgüyle çevrilerek güvenli hale getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

"DEĞERLERİNİ KORUMAYAN TOPLUMLARIN GELECEĞİ OLMAZ"

Köy sakinlerinde Hayri Yıldız ise, "Tek talebimiz buraya sahip çıkması ve restorasyon yapılmasıdır. Burası tarihi bir kilise, korunması gerekiyor" diye konuştu.

Bir diğer köy sakini Mehmet Oğuz ise, "Bu tarihi yapı bir inanç yeridir ve korumak gerekiyor. En az bin senelik bir tarihi vardır. Değerlerini korumayan toplumların geleceği olmaz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir tarih yok. Bile bile yok ediliyoruz. Göz göre göre tahrip ediliyor" dedi.