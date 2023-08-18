Tarihi geçmiş gıdalar tespit edildi: Yasal işlem başlatıldı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:43

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:45

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir markette yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu tespit etti. Bu ürünler içerisinde son kullanma tarihi geçen süt, un ve kuru gıda ürünlerinin satılmak üzere reyonlarda yer aldığı belirlendi.

Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de imha etti.

"İLGİLİ YERLERE BİLDİRMELERİDİR"

Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin tespiti halinde yasal işlem başlattıklarını ifade eden Zabıta Müdürü Semih Serhat Göçer, "Hemşehrilerimizden isteğimiz, alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri ve tarihi geçmiş ürünleri ilgili yerlere bildirmeleridir. Birileri daha çok kazanacak diye halkımızın sağlığının tehlikeye düşmesine asla izin veremeyiz" dedi.