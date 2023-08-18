Tarihi geçmiş gıdalar tespit edildi: Yasal işlem başlatıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan market denetiminde, raflarda bulunan bazı gıda ürünlerinin son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi. Ekipler, market hakkında yasal işlem başlattı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:43
Tarihi geçmiş gıdalar tespit edildi: Yasal işlem başlatıldı
Abone Ol google-news

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir markette yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu tespit etti. Bu ürünler içerisinde son kullanma tarihi geçen süt, un ve kuru gıda ürünlerinin satılmak üzere reyonlarda yer aldığı belirlendi.

Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de imha etti.

"İLGİLİ YERLERE BİLDİRMELERİDİR"

Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin tespiti halinde yasal işlem başlattıklarını ifade eden Zabıta Müdürü Semih Serhat Göçer, "Hemşehrilerimizden isteğimiz, alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri ve tarihi geçmiş ürünleri ilgili yerlere bildirmeleridir. Birileri daha çok kazanacak diye halkımızın sağlığının tehlikeye düşmesine asla izin veremeyiz" dedi.


Market denetim son kullanma tarihi gıda

İlgili Haberler

İstanbul'daki denetimlerde sürücülere 704 bin 432 lira ceza kesildi

İstanbul'daki denetimlerde sürücülere 704 bin 432 lira ceza kesildi
İstanbul Valiliği duyurdu: Asayiş denetimlerinde 960 şüpheli yakalandı!

İstanbul Valiliği duyurdu: Asayiş denetimlerinde 960 şüpheli yakalandı!
Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücüden muhabirlere ilginç istek: 'Cezayı siz ödeyin'

Kadıköy’de denetime takılan alkollü sürücüden muhabirlere ilginç istek: 'Cezayı siz ödeyin'

En Çok Okunan Haberler