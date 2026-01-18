Tarihi geçmiş ürün sattılar! İzmir'de iki zincir market şubesi mühürlendi

Torbalı Belediyesi Ocak Ayı Meclisi’nde alınan ve İzmir’de bir ilke imza atan kararla, Zabıta Müdürlüğü’ne halk sağlığını tehdit eden işletmelere kapatma yetkisi verilmişti.

Bu kararın ardından Torbalı Zabıtası, ilçede gerçekleştirdiği denetimlerle uygulamayı hayata geçirdi.

Denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Tepeköy Mahallesi’nde bulunan bir zincir market şubesi ile Subaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren başka bir zincir markete ait şubeye denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde, her iki işletmede de son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satışa sunulduğu tespit edildi. Söz konusu iş yerleri 3 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.

ÜÇ KEZ İHLAL HALİNDE RUHSAT İPTAL EDİLECEK

İşletmelere, Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği Ek-1 Maddesi kapsamında ceza uygulandı. Yönetmelikte yer alan “İlçe halkının düzenine, esenliğine, huzuruna ve sağlığına zarar veren bozulmuş ya da son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerinin satışı” hükmüne aykırı hareket edildiği gerekçesiyle verilen kapatma cezasının ardından, benzer ihlaller için de net yaptırımlar açıklandı.

Kapatılan market yetkililerine, aynı işletmelerin ikinci kez bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satması halinde daha uzun süreli kapatma cezası uygulanacağı, üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda ise iş yeri çalıştırma ruhsatlarının tamamen iptal edileceğin tebliğ edildi.

HALK SAĞLIĞI TORBALI BELEDİYESİ’NİN GÜVENCESİ ALTINDA

İzmir’de ilk kez Torbalı Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu uygulama, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken, halk sağlığının korunması adına önemli bir güvence oldu.

BAŞKAN DEMİR: “KİMSE HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYAMAZ”

Torbalı’da hiç kimsenin halkın sağlığını tehdit edemeyeceğini söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Söz verdik, gereğini yaptık. Zabıta ekiplerimiz kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit etti. 2 ayrı zincir market 3 gün süreyle mühürlendi. Kimse Torbalı’nın sofrasıyla, halkımızın sağlığıyla oynayamaz.”