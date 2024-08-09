Tarihi iş hanı esnafıyla birlikte ihaleye çıkarıldı!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kemeraltı Çarşısı’ndaki tarihi Salepçioğlu İş Merkezi için ihaleye çıktı. İhale şartnamesinde “yapım veya onarım karşılığı kiralama modeli” çerçevesinde kiraya verileceği bildirildi. Müdürlüğün resmi sitesinde yayımlanan şartnamede kargir (taş) işhanı niteliğindeki yapı için 148 milyon 291 bin 849 lira muhammen bedel belirlendi.

İhale konusunda bilgilendirilmeyen han esnafı ise tedirgin. Kendilerine tebligat gelmediğini ve konu hakkında bilgi almak için gittikleri İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde bir muhatap bulamadıklarını aktaran esnaf, ihalenin oldubittiye getirileceğini belirtti.

"BURADA BİR ŞAİBE OLDUĞU KANISINDAYIZ"

Handa 43 yıllık esnaf olduğunu aktaran Hakan Kuşol , “Tesadüf eseri çarşının komple ihale edileceğini öğrendik. Dolayısıyla yılbaşından sonra çarşının tahliye edileceği ve tüm esnafların dükkanlardan çıkarılacağı söyleniyor. Yaşanan bu süreçte hiçbirimize bir tebligat gelmedi. Bizler, 20 ağustosta Ankara’da örtülü ödenek usulü bir ihale yapılacağını öğrendik. Burada bir şaibe olduğu kanısındayız. Çünkü hiçbirimize tebligat yapılmadı. Biz burada esnaflar olarak mağduruz bir an önce ihalenin durdurulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

"BU KADAR MI SAHİPSİZİZ?"

1973’te beri Salepçioğlu İşhanı’nda esnaflık yaptıklarını söyleyen Aylin Şeker ise “Biz abiye elbise satıyoruz. 9., 10. aya çekler kestik. Biz sezona girdik bize git dedikleri zaman biz dükkanımızı nereye götüreceğiz, devlet bizden ne istiyor? 30 yıldır dükkan işletiyoruz. Bu saatten sonra bize git diyemezler. Bunlar gizli saklı yapılıyor. Biz bu ihalenin olacağını tesadüfen öğrendik. Bize gelip bu sizin tahliye kararınız güle güle mi diyecekler? Biz kime güveneceğiz? Bu kadar mı sahipsiziz? Biz devlete güvenmeyeceksek niye yaşıyoruz Türkiye’de 50 yaşından sonra? Hepimizin yanında 3’er 4’er kişi çalıştırıyoruz” diye konuştu.

OTEL YAPILACAK İDDİASI

Hanın 15 yıllık esnafı Hakan İyem de “Vakıflar burayı kişi veya kişilere kapalı zarf altında kiralamaya çalışıyorlar. Burada yaklaşık 200 tane esnafız. Ne vakıflardan ne Kemeraltı oda başkanında bilgi alamıyoruz. Duyduğumuza göre burayı otel yapacaklar. Şimdi burası 200 esnafı bakıyor. Yaklaşık 2000 insanı mağdur ediyorlar. Biz vergi ödüyoruz kira ödüyoruz.Bizler; pandemide sıkıntı yaşadık. Yüzde 200’e varan zamlar yapıldı biz esnaf olarak bunu kabul ettik. Enflasyon dediler yüzde 600’lere varan zamlar yapıldı yine kabul ettik. Biz bunca şeyi kabul etmişiz ancak burası ihaleye çıkıyor bizim haberimiz yok. Ne yapılmaya çalışılıyor” diye sordu?

MUHATAP YOK, BÖLGE MÜDÜRÜ TATİLDE!

Bir diğer esnaf Ayla Solak da 15 yıldır handa esnaf olduğunu belirterek, “Sadece ben aç kalmayacağım ailem de aç kalacak ailemi geçtim yanımda çalışan elemanlar var onların aileleri de aç kalacak. Ne yapacağız? ben o elemana nasıl para ödeyeceğim. Böyle bir şey olmamalı çünkü aç kalmak aç bırakılmak istemiyoruz. Muhatap bulamadık. Muhatap olacağımız Vakıflar Bölge Müdürü tatildeymiş, başka müdüre gidiyoruz müdür gelmeden ben bir şey yapamam diyor. Hangi kapıya gitsek suratımıza kapandı. Ben kiminle muhatap olacağım. İhale bitince mi muhatap olacağım. Bana bu dükkandan çık dediklerin mi muhatap bulacağım?” şeklinde dert yandı.

Seslerini duyurmak ve geleceklerini garanti altına almak isteyen han esnafı ise İzmir Valisi Süleyman Elban'dan randevu talep etti. Vali Erban'ın randevuyu kabul etmesinin ardından görüşemeye giden han esnafı içeriye alınmadı. Vali Elban konu ile ilgili bilgi almak için sadece Konak mahalle muhtarı Tamer Yıldırım ile görüştü.

GİRGİN: BEKLENTİMİZ ESNAFIN MAĞDUR OLMAMASI

Binanın depreme dayanıksız çıktığını aktaran İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Semih Girgin, alınan karot testinin tehlikeli çıkması sonucunda vakıflar kurulunun böyle bir karar aldığını aktararak, “Maalesef çok fazla bilgi sahibi olmadan idari süreç başladı. Şartlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim burada beklentimiz esnafın burada mağdur olmaması. Borçları var, sezon başladı. Bunun tarihinin çok iyi belirlenmesi de süreci en iyi şekilde işletilmesini gerekiyor. Bununla ilgili ikili görüşmeler esnafımız ve vakıflarla bir saç ayağı oluşturup oturup konuşacağız. Çünkü boşaltılması ve şartların değiştirilmesi sonrası esnafın tekrar dükkanlarına gelebilmesi için şartlarımız olacak” diye konuştu.