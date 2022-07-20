Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda düzenleme çalışmaları başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı’nı hem altyapısı hem de görüntüsüyle baştan sona yenileyecek. Başkan Tunç Soyer, bu çalışma ile kentin Kemeraltı’nı yeniden dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezine dönüştüreceklerini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma ve bölgenin cazibesini artırma hedefi doğrultusunda Kemeraltı’nda tarihi bir yatırıma imza atacak. Bu hafta başlayacak çalışmalar kapsamında Kemeraltı’nda Fevzi Paşa Bulvarı-Eşrefpaşa Caddesi-Halil Rıfat Paşa Caddesi ve Konak Atatürk Meydanı arasında kalan yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda altyapı, üst yapı ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Bölgenin altyapısı baştan sona yenilenerek aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarının önüne geçilecek. Üst örtüden yeşil alan tasarımlarına kadar yapılacak düzenleme çalışmaları ile bölgenin tarihi dokusu ve özgün yapısı gün yüzüne çıkarılacak.
'KEMERALTI GÖZBEBEĞİMİZ'
Kentin tarih ve turizm ekseninde gelişmesi için Konak ve Kadifekale arasındaki bölgeye büyük önem verdiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugüne kadar Antik Smyrna Agorası kazı alanının güneyine giriş kapısı kazandırdık, Havra Sokağı'nı, 848 Sokak ve Azizler Sokak'ı yeniledik, Basmane'nin kalbi Hatuniye Meydanı'nı da düzenledik. Smyrna Antik Kenti (Agora) ve Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarına destek veriyoruz. Kemeraltı’nı yeniden dünya vitrinine çıkarmak için tarihi bir çalışmaya da başlıyoruz. Kemeraltı hem altyapısı hem görüntüsü ile yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacak” dedi.
ANA ARTER VE SOKAKLAR YENİLENECEK
Çalışmaların ilk etapta 21 Temmuz 2022 (Perşembe gecesi) Veysel Çıkmazı’nda başlayacak. Bu sokakta önce mevcut parke ve asfalt sökülecek. İçme suyu, kanal hattı imalatları yeniden yapılacak, enerji ve iletişim hatları yenilenerek yer altına alınacak. Zeminde gerekli güçlendirmeler yapılacak ve üst kaplama granit taşı ile yenilecek. Geceleri de yaşayan ve güvenli bir Kemeraltı için sokaklara aydınlatma sistemleri yerleştirilecek. Kent mobilyaları ile sokaklar daha estetik bir görünüme kavuşacak. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın günlük işleyişinin bozulmaması amacıyla sokaklardaki çalışmalar teker teker yürütülecek ve gece çalışılacak.
Video Haberler
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
- 'Laf atma' kavgasında bıçaklandı: Durumu kritik
- Dolar/TL aralıktan beri en yüksek seviyede
- Büyükçekmece’de 'su samuru' sürprizi
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Kadıköy'de otomobil büfeye daldı
- 'En tepedekini indirecek biri var mı?'
- Babacan'dan 'HDP'yle işbirliği' açıklaması
- Bakanlık 'tırtıl'ı önemsemedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- İki il için uyarı: Sıcaklık 44 dereceyi görecek
- Adnan Oktarcılardan 'FETÖ' suçlaması
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor