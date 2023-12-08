Tarihi Kentler Birliğinden Konak’a iki ödül birden

Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:25

Güncelleme: 08.12.2023 - 10:25

Konak Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin bu yıl 22’ncisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında iki ödüle layık görüldü. 37 belediyenin 76 projeyle katıldığı yarışmanın Süreklilik Ödülleri kategorisinde verilen 9 ödülün ikisi Konak’a geldi. Konak Belediyesi’nin İzmir’de sanatın yeni mekanı haline gelen Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi ile TCDD Kemer İstasyonunun hangar binasının restorasyonuyla kente kazandırılacak olan İztasyon Mimarlık ve Etkinlik Merkezi Süreklilik Ödüllerini toplayan projeler olarak öne çıktı. Konak’ın tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkarak yaşayan mekanlar oluşturduklarını ve kentle buluşturduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tarihi yapıları ayağa kaldırdıklarını söyledi. Başkan Batur, “3 bin 500’e yakın tescilli binayla İzmir’in en fazla tarihi binasına sahip bir ilçesiyiz. Doğru kararlar vererek, uygun olanlarının restorasyonunu yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar aynı zamanda hem tarihe saygı, hem kentin sosyal kültürel hayatına önemli bir katkı” dedi.

KENTE DEĞER KATAN PROJELER



Başkan Batur, ödül alan Sanathane’nin açıldığı günden bu yana İzmir kültür sanat hayatında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederken Tarihi Kentler Birliğinden ödül alan bir diğer proje olan İztasyon Mimarlık ve Etkinlik Merkezinin de çok önemli bir proje olduğunun altını çizdi. Çalışmaları İzmir Serbest Mimarlar Derneği ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle yürütülen projenin kente değer katacağını dile getiren Başkan Batur şunları söyledi:

“Basmane’de, daha önce silahhane olarak kullanılmış atıl durumdaki bir binayı bugün, örnek bir restorasyon çalışmasıyla sanatın merkezi haline getirdik. Sanathane Gösteri Sanatları Merkezimiz açıldığı günden bu yana yaklaşık bir buçuk yıldır açık hava sineması dahil birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hem restorasyon çalışmamızla hem de binanın sanatı kucaklayan işleviyle Sanathane bizim gurur duyduğumuz işlerimizden biri oldu. Tarihi Kemer Tren İstasyonu’nun hangar binası, 1857 yılında yapılmış bir bina. 795 metrekarelik bir alan, açık alanı da 2 bin 500 metrekare. Hemen yanından İzban geçiyor. Çok güzel bir yapı, çok güzel bir konumda. Mevcut halini mümkün olduğunca koruduğumuz, ödüle layık görülen çok güzel bir proje hazırladık. Bittiği zaman kente çok güzel bir misyon kazandıracak.”