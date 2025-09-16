Tarihi surların altında bulunan cesedin kimliği belli oldu

İlçeye bağlı Yeşilcami Mahallesi'nde, sabah saatlerinde surların yanında hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek şahsın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi ardından kimliği belli olan kişinin Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nden Recep Kuzu (29) olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.