Tarihin en görkemli kutlamasına sayılı günler kaldı... İşte program!

06 Eylül 2022 Salı, 15:30

İzmir’in kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin kesin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıldönümü, bu yıl muhteşem törenlerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in bu coşkusunu tüm Türkiye’ye taşıyacak.

İzmirliler 9 Eylül Cuma gününe Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100.Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayacak tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıyacak. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayıp, ardından Hükümet Konağı'ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı, saat 11.15'ten itibaren gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada İzmirlilere hitap edecek. Programda Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, Zeybek, Bendir Dansı, Kafkas ve İzmir Büyükşehir Bandosu da yer alacak.

AİRSHOW NEFES KESECEK

Saat 15.45'de Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapacağı yürüyüşten hemen sonra İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Gökyüzü Hürkuş Gösteri Uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Flyboard gösterisi ile şenlenecek. Ayrıca saat 19.00’da Deniz-Hava-Karada Zeybek- Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası 100. Yıl coşkusunu zirveye taşıyacak.

9 EYLÜL AKŞAMI YILLARCA UNUTULMAYACAK

İzmir'in 100. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.00’de Alsancak Limanı’ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE KURTULUŞ GÜNÜ CANLANDIRILACAK

Saatler 20.30’u gösterdiğinde Türkiye’de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri geri sayımı başlayacak. DJ Ersin’in alandakileri coşturacak performansının ardından Gündoğdu Meydanı'nda, 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırılacağı interaktif tiyatral şov sahnelenecek. Toplam 1300 metrekare led ekranın kullanılacağı şov, bu bakımdan Türkiye tarihinde yapılan en büyük prodüksiyon olacak. Bu etkinliğin ardından megastar Tarkan da yine Kordonboyu'nda konser vererek müzikseverlere unutulmaz saatler yaşatacak.

KUTLAMALAR 10 EYLÜL’DE DE DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş günü kutlamalarına 9 Eylül sonrasında da devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün İzmir’e geliş günü olan 10 Eylül’de AirShow gösterilerine devam edecek. Gösteriler 15.30’da başlayıp 20.30’a kadar devam edecek. Saat 16.00’da ise Gündoğdu Meydanı’nda 100. Yıl Anı Taşı Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla yerine konulacak.

ÜNLÜ SANATÇILARDAN SENFONİ ORKESTRASI EŞLİĞİNDE İZMİR TÜRKÜLERİ

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yılı, Atatürk'ün İzmir'e ayak bastığı 10 Eylül akşamı ise çok özel bir programla taçlandırılacak. Müziğimizin sevilen isimleri, İzmir Kültürpark Çim Alan’da, Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzik direktörlüğünde İzmir’in birbirinden güzel türkülerini seslendirecek.

11 Eylül Pazar günü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül Maratonu koşulacak, 07.00’da başlayacak maratonun ödül töreni ise saat 10.00’da yapılacak.