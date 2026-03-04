Tarikat karanlığı can aldı... Ölü bulunan istismar mağduru anne-kız son yolculuklarına uğurlandı: Tabutları kadınların omzunda taşındı!

Türkiye, Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi A. Ş. tarafından istismar edilen anne Fatmanur Çelik ile 8 yaşındaki kızının şüpheli ölümünü konuşuyor.

Çocuk yaştayken Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi A. Ş. tarafından istismar edilen ve daha sonra faille evlendirilen Fatmanur Çelik ile yine Şengüler'in yıllarca istismar ettiği kızı H. İ. Ş., Zeytinburnu sahilinde ölü bulundu.

Anne ve kızının cenazeleri bugün öğle vaktinde Ümraniye Hidayet Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Anne ve kızın cenazesi, saat 12.15 sularında camiye getirildi.

Cenazeye Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey ve dernek avukatları, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, CHP Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, siyasi parti temsilcileri, birçok kadın derneği, Fatmanur Çelik'in ailesi ve komşuları katıldı.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ve eski İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Birsen Baş Topaloğlu da cenazeye katılan isimler arasındaydı.

ÖZGÜR ÇELİK ÇELENK GÖNDERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, cenazeye çelenk yolladığı görüldü.

Fatmanur Çelik'in ailesi ve komşuları cenazede gözyaşlarına boğuldu.

CHP'Lİ AYLİN NAZLIAKA AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cenazeye gelen isimlerden CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı, CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, aileye başsağlığı diledi.

Aylin Nazlıaka, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey'e sarıldı.

Cenazeye katılan isimlerden TİP'li Sera Kadıgil de aileye başsağlığı dilerken gözyaşlarına hakim olamadı. Kadıgil'in yanında ailenin avukatları ve dernek üyeleri de yer aldı.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ: 'SUSMAYIN!'

Cenazeye gelen yurttaşlar, Fatmanur Çelik ve çocuğunun korunamamasına tepki gösterdi, "Susmayın" diye hayırdı. O anlar Cumhuriyet'in kamerasına yansıdı.

Yaşananlara tepki gösteren yurttaşlar "Herkes bir isyan etsin, 'dur' desin. Bu canileri alsınlar aramızdan artık yeter. Caniler eli kolu sallayarak geziyor. Ama küçücük çocuk orada yatıyor. Türkiye'de adaleti yok. Biz ölmeye devam ediyoruz. Aman vakıflara bir şey olmasın. Aman dincilere bir şey olmasın. Anneye zaten çocuk yaşta tecavüz ediliyor. Bitmiyor rezillikler bitmiyor. Benim kız torunum var korkuyorum bu ülkeden. Korkuyorum nasıl yetişecek diye. Bu ülkenin ben savcılarına, hakimlerine seslenmek istiyorum. Vicdanları rahat mı?" ifadelerini kullandı.

CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Öte yandan cenaze sırasında "2025 Aile Yılı. 294 kadın öldürüldü. 297 kadın şüpheli şekilde öldü. Masal bu kadar!" pankartı açıldı.

Tabutların önüne Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki kızının resimleri konuldu.

CENAZEDE "ERKEKLER SAF TUTMASIN" GERGİNLİĞİ

Cenaze sürerken cami avlusunda tartışma çıktı. Kadınlar, "Erkekler saf tutmasın" diye haykırdı.

KADINLAR, CENAZEYİ ERKEKLERE BIRAKMADI

Tartışma sonrası Fatmanur Çelik ve kızının tabutlarına erkekler değil, kadınlar omuz verdi.

İstismar mağduru anne-kızın tabutu kadınların omuzları üzerinde taşındı.

CENAZELER IHLAMURKUYU MEZARLIĞI'NA GETİRİLDİ

Anne-kızın cenazeleri yine kadınların omuzlarında Ihlamurkuyu Mezarlığı'na getirildi.