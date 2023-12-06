Tarım alanına göz diktiler... Koza Altın’a yeni maden için onay

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın çalışmalarına hız kesmeden ederken başvuru yaptığı projeleri için bir bir onay almaya başladı.

Cumhuriyet’in doğa katliamlarını gündeme getirdiği şirket son olarak Gümüşhane Torul’da kurmak istediği kompleks cevher madeni için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı aldı.

Şirket 20.76 hektarlık orman ve tarım arazilerinden oluşan alandan altın, gümüş, bakır, kurşun ve çinko çıkaracak. İşletme ömrünün 24 ay olması öngörülen 1 milyon 350 bin TL değerindeki projede patlatma çalışmalarının yapılacağı bölgeye en yakın yerleşim yeri 650 metre mesafede.

Elde edilecek cevher ise şirketin yine Gümüşhane’de bulunan Mastra Altın Madeni’nde siyanürlü havuzda işlenecek. Koza Altın sadece bu yıl en az 34 proje için bakanlığa başvuruda bulundu. Yine bu yıl 13 farklı projesi için de onayı aldı.

