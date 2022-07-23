Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır, 21 yaralı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi, 1'i ağır 21 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi, Kantar mevkisinde meydana geldi.
Domates tarlasına işçilerini taşıyan Gürer Güzel (59), yönetimindeki 45 AIE 821 plakalı servis minibüsünün direksiyon kontrolünü kaybetti.
Minibüs, savrulup devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan minibüsü şoförü ile 17'si kadın toplam 20 tarım işçisi Manisa’daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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