Tarım işçilerini taşıyan minibüs eve girdi: 15 yaralı

28 Ekim 2021 Perşembe, 10:36

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Karavaiz köyünden Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Akkuyu köyüne (Çakallı) pamuk toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Murat Işık idaresindeki 47 KP 504 plakalı Ford marka minibüs, kontrolden çıkarak köy içerisinde bulunan bir evin duvarına çarptı.

Akkuyu Köyünde meydana gelen kazada sürücü Murat Işık ile minibüste bulunan Fatma Koca (14), Timur Fırtına (20), Nuriye Fırtına (51), Bekir Bakır (20), Emel Işık (29), Seydi Vakkas Korkmaz, Meyrem Koca (41), Gülay Işık (43), Arife Karademir (30), Meyrem Işık (55) ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi ile Arabadan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.