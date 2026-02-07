Tarım kredi marketlerinin isim değişikliği maliyeti hakkında bilgi verilmedi: Şeffaflık sözde kaldı

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nin adının “KOOP Market” olarak değiştirilmesinin kamuoyunda hem maliyet hem de kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin ciddi soru işaretleri yarattığına dikkat çekmişti. Marka değişikliği ile birlikte yeni logo, yeni tabela, yeni kurumsal kimlik çalışmaları, mağaza içi uygulamalar, dijital dönüşüm ve reklam kampanyalarının önemli bir maliyet yaratacağına işaret edilen önergede, şöyle denilmişti:

“Bu süreçte ortaya çıkan maliyetlerin kimin tarafından karşılandığı, bu kararın hangi analizler sonucunda alındığı ve çiftçinin üretim maliyetlerinin arttığı, desteklerin düştüğü bir dönemde Tarım Kredi bünyesinin böyle bir harcamaya neden ihtiyaç duyduğu kamuoyunun bilgilendirilmesini gerekli kılmaktadır.”

Bakırlıoğlu, KOOP Market isim ve marka değişikliği ile ilgili toplam bütçenin ne kadar olduğu, bu değişim sürecinin Tarım Kredi’ye toplam maliyetinin ne kadar olduğu hakkında bilgi istemişti. Yeni tabelalar, mağaza içi görseller, reklam kampanyaları, dijital sistem değişiklikleri ve kurumsal kimlik yenileme çalışmaları için ayrı ayrı ne kadar harcama yapıldığını sormuştu.

YANIT VAR, BİLGİ YOK

Önergeye yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, maliyet hakkında hiçbir bilgi vermedi. Yanıtta, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası çerçevesinde üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve tarımsal girdileri en uygun şartlarda temin etmek amacıyla kooperatifler, bölge birlikleri, merkez birliği ve iştirak şirketlerinden oluştuğu belirtildi.

Tüm iş ve işlemlerin Türk Ticaret Yasası, Kooperatifler Yasası, Sermaye Piyasası Yasası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası ve ilgili iç mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütüldüğü, denetlendiği ve mevzuatın izin verdiği bilgilerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı savunuldu. Yanıtta, Tarım Kredi Kooperatifleri şirketlerinden “halka açıklık” statüsünde bulunanların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamaları yaptıkları belirtildi. Buna karşın yanıtta isim değişikliği için bütçenin ne olduğu, ne kadar harcama yapıldığı hakkında ise hiçbir bilgi verilmedi.