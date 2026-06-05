Tarım Orman-İş Sendikası’ndan gazetemize destek ziyareti

Tarım Orman-İş Sendikası, gazetemiz Cumhuriyet’in ‘X’ hesabının kapatılmasının ardından, gazetemizin Çankaya’da bulunan Ankara Temsilciliği’ne dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ile sohbet eden sendika heyetinde, Sendika Genel Başkanı Yusuf Kurt, Genel Sekreter Onur Canik, Basın Yayın Sekreteri Mete Barış Gündoğdu, Hukuk Sekreteri Enver Yılmaz, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Sancar Öztürk ile Çanakkale Şube Başkanı Tarkan Balamur yer aldı. Kurt, Eş ile yaptığı sohbette Cumhuriyet Gazetesi’nin tarihine ve önemine dikkat çekerek destek mesajı verdi.