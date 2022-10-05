Tarım Orman-İş Sendikası’ndan iktidara ‘yemek ücreti’ uyarısı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:53

Tarım Orman-İş Sendikası, devlet memurları arasında yaşanan ‘yemek’ adaletsizliğine tepki gösterdi. Devlet memurlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalıştığını ve öğle yemeği esaslarının da Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre; “devlet memurlarına verilecek öğle yemeğinin maliyetinin Ankara, İstanbul ve İzmir’de 2/3’ünü, diğer illerde 1/2’sini geçmeyecek şekilde bütçeye konulan ödenekten karşılanacak, bütçeden karşılanmayan kısmı ise memurlardan alınacaktır” denilmektedir. Bugün ise tarım ve orman işyerlerinde katkı payı 3,5-4 TL düzeyinde olup yemek maliyetleri ise ortalama 50 TL düzeyindedir. Ülkemizde yaşanan ekonomik çöküntü sonrasın siyasal iktidar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe koyduğu bütçeyi yaşanan enflasyon sonucu yetersiz bulmuş ve kendi bütçesini yılın 2. yarısı için yaklaşık yüzde 50 oranında artırmıştır. Ne yazık ki bütçeye yapılan artış emekçilere değil sermayeye rant transferine yönelik olmuştur” denildi.

“YEMEĞİ YAPAN YEMEK YİYEMİYOR!”

Yaşanan ekonomik sıkıntı sonrası devlet memurları hafta sonları amele pazarlarında günübirlik iş aramak durumunda bırakıldığı blirtilen açıklamada, “Daha da acı olan, bazı kurumların yemekhane mutfağında çalışan yani yemeği pişiren bazı personeller dahi, ücreti yüksek olduğundan dolayı kurumlarında yemek yememeye, yemeğini evden getirmeye başlamıştır. Bu insanlık ayıbı uygulama maalesef siyasal iktidarı rahatsız etmiyor. Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken 3 Ekim 2022 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk-İş Konfederasyonu arasında imzalanan ek bir protokolle kamu işçilerinin 51 TL olan 1 günlük yemek yardımının yılsonuna kadar 55 TL olarak uygulanması sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

KAMU EMEKÇİLERİNE MÜCADELE ÇAĞRISI

“Siyasal iktidarı uyarıyoruz” diye devam eden açıklamada şöyle denildi:

“Bu ülkenin memurlarını sefalete mahkum etmenin bedeli ağır olur. Devletin memurunu sadakaya muhtaç etmenin bedeli ağır olur. Tarım Orman-İş Sendikası olarak 14 Ekim 2022 tarihinde tüm işyerlerinde, çalışanların 1 gün öğlen yemeği yememelerini ve bunun hükümete bir uyarı olduğunu duyuruyoruz. Tüm kamu emekçilerini bu eyleme katılmaya çağırıyoruz. Sendika farkı gözetmeksizin, tüm kamu emekçilerini bu mücadeleyi desteğe çağırıyoruz. Devlet memurlarına da diğer çalışanlara uygulandığı gibi, çalıştığı her gün için 1 öğün yemeğin bedelsiz olarak verilmesini, Anayasamızın eşitlik ilkesi gereği Anayasal bir hak olarak talep ediyoruz.”