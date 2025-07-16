Zirai don 34 ilde üreticinin kabusu oldu. Peki, Tarım sigortası poliçe bedelinin yüzde kaçını devlet karşılıyor? Tarım sigortası olmayan çiftçilere zirai don desteği var mı?

TARIM SİGORTASI POLİÇE BEDELİNİN YÜZDE KAÇINI DEVLET KARŞILIYOR?

Üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı, "Bütün bu don hadisesinin başladığı andan itibaren üreticilerimizle, valilerimizle çok yoğun bir takip trafiği gerçekleştirdim. Bazı konuların analizini gerçekleştirdim." diye konuştu. Bakan Yumaklı, "Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'i devletimiz tarafından karşılanıyor. Bütün amaç emeğin garanti altına alınması. Bütün üreticilerimize istirham ediyorum; lütfen tarım sigortasını yaptırın." ifadelerini kullandı.

TARIM SİGORTASI OLMAYAN ÇİFTÇİLERE ZİRAİ DON DESTEĞİ VAR MI?

Zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilere destek sözü verdi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve sigortası olmayan üreticilerin kayıpları, yapılan harcamalar oranında karşılanacak.

Bu destek paketi, özellikle sigorta yaptıramayan veya sigorta kapsamı dışında kalan çiftçiler için büyük önem taşıyor. Zirai donun yol açtığı maddi kayıpların hafifletilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.