Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den yağa indirim açıklaması

18 Nisan 2022 Pazartesi, 19:47

Antalya’da Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sektörün oyuncuları ve üreticilerle yaşadıkları ve muhtemel endişe konularını dinlemek ve bakanlığın çalışmalarını anlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kirişci, “Ukrayna, fiyatının yüzde 25 aşağısına ayçiçek yağı vermeyi taahhüt ediyor” dedi.

Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasındaki tarımsal ticaretin devam ettiğini belirten Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

Sadece Ukrayna'nın elinde 27,5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının, yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. Rusya'nın durumu farklı değil. Onlarda da bir sıkışmışlık var ama hiçbir zaman biz Rusya'ya, Ukrayna'ya kısıtlama getirmedik.

Bu sürede biz istedik ki Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizatihi sektörümüzle bir araya gelelim ve onların ağzından yaşadıkları, yaşamaları muhtemel endişe duydukları konuları dinleyelim, bunları not edelim. Bizim de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu zamana kadar yaptıklarımızdan ayrı, önümüzdeki dönemde kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımız konusunda nasıl bir yürüyüşümüz olacak bunları paylaşmak istedik"

"6,5- 7 MİLYON TON CİVARI AYÇİÇEK YAĞI VAR"

Pandemi süreci ve sonrasındaki Ukrayna- Rusya savaşı ve Türkiye'nin aldığı pozisyona ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:

Mesela 3-4 gün geçmez Ukrayna ve Rusya tarım bakanları mutlaka görüşmek istediklerini belirtirler. Niçin bunu isterler? Çünkü bu her iki ülkede özellikle tarımsal ürünler konusunda dış ticarete konu olabilecek önemli ürünleri olan ülkeler. Bir taraftan da bizim onlara sattıklarımız var. Mesela, sadece Ukrayna'nın elinde 27,5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. 8,5 milyon ton mısır üreten ve mısıra ihtiyacı olan bir ülkenin, Türkiye'den bahsediyorum, Ukrayna'nın dış ticarete konu olan 13,5 milyon ton mısır stokundan bahsedersem, bu stokun ne anlama geldiğini daha iyi anlarız. Aynı şekilde 7 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. 6,5- 7 milyon ton civarı ayçiçek yağı var. 1 milyon ton civarında soya var ve bu ürünleri bize FOK dediğimiz dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar.

"ÜLKELERE HERHANGİ BİR KISITLAMA GETİRMEDİK"

Rusya'nın durumunun da farklı olmadığını söyleyen Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle noktaladı: