Tarım ve Orman Bakanlığı, et, zeytinyağı ve balda hileli ürün satan firmaları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 Ekim 2025 tarihinde yeni taklit veya tağşiş yapılan gıdaların listesini duyurdu.

Açıklanan et ürünleri, zeytinyağı, bal ve pekmezin de bulunduğu birçok gıda ürününde hileye rastlandı.

Türkiye genelinde yurttaşın sağlığını tehdit eden gıda hilelerinde yeni bir liste daha açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınladığı taklit veya tağşiş listesinde et, yağ ve bal başta olmak üzere birçok üründe sağlıksız uygulamalar belirlendi. Bakanlık, tüketicilere uyarıda bulunarak listeyi kamuoyu ile paylaştı.

ETTE HİLELİ ÜRÜNLER

Listede en dikkat çekici bulguların başında et ve et ürünlerindeki usulsüzlükler bulunuyor.

Bazı firmaların ürettiği dana kıyma ve sucuklarda kanatlı eti bulundu.

Kimi işletmelerin sattığı ürünlerde ise sakatat kullanıldığı tespit edildi. Özellikle Adana, Kayseri, Antalya ve İstanbul’da faaliyet gösteren işletmeler, bu hileli ürünleri piyasaya sürdü.

ZEYTİNYAĞINDA KARIŞIM TESPİTİ

Listede zeytinyağlarında da hile görüldü.

Aydın, Bursa ve çevresindeki bazı markaların "natürel sızma zeytinyağı" adı altında piyasaya sürdüğü ürünlerde karışımlar olduğu tespit edildi.

Ayrıca bazı ürünlerde daha düşük kaliteli yağların kullanıldığı da belirlendi.

BALDA TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ

Sahtecilikte arıcılıktan elde edilen bal ürünlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara, İstanbul, Erzincan ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bazı firmaların, süzme çiçek balı adı altında satışa sunduğu ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı görüldü.