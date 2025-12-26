Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan boş 7 ve 8’inci derece toplam 47 kontrolör yardımcısı kadrosu için personel alımı yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 47 kontrolör yardımcısı başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı nereden ve nasıl yapılır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Giriş sınavı başvuruları 12–26 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınava; veteriner ve ziraat fakülteleri ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan adaylar başvurabilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, saati ve diğer detaylar; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün internet siteleri ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek. Yazılı sınava ilişkin bilgiler ayrıca Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönlendirdiği ais.gazi.edu.tr adresinde yayımlanacak.

Giriş sınavı, Ankara’da yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın 28 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

Öte yandan, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı da 1 inşaat mühendisi, 1 ziraat mühendisi ve grafik tasarım alanında 1 büro personeli olmak üzere toplam 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bu pozisyonlar için başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde e-Devlet Kapısı üzerinden (Türkiye Su Enstitüsü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) veya Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru süresinin sona ermesinin ardından KPSS (P3) puanlarına göre sıralanacak ve giriş sınavına çağrılacak. İstanbul’da yazılı ve sözlü olarak yapılacak sınavın yeri ve tarihi ile sınav sonuçları, Türkiye Su Enstitüsü’nün internet sitesi (suen.gov.tr) ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.