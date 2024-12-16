Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Bu kebapçılara dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşis yapan firmalarla ilgili yeni bir liste yayımladı. Listede kebapçıların kırmızı et yerine tek tırnaklı et, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Bu kebapçılara dikkat!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:08

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar teşhir edilmeye devam ederken listedeki firmalar gündemde konuşulmaya devam ediyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listelerine yeni firmalar eklendi.

Kebeapçıların mercek altına alındığı listede ürünlerde tek tırnaklı et, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edildi. 

 


Etiketler: #Kırmızı et #tağşiş listesi
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