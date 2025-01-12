Yayınlanma: 12.01.2025 - 15:42

Güncelleme: 12.01.2025 - 15:42

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, Tarımsal destekleme ödemesi ne zaman yatacak? Tarımsal destekleme ödemesi ne kadar?

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarımsal destekleme ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesinin, 10 Ocak tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.