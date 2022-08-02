Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 12:31
Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
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Akçakale ilçesine bağlı Narlıova kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre tarla sulama sırası nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet K. (15), Ahmet E.(27), Muhammed El M.(37) ile Halil Kılıç (22) yaralandı.

KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ile Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı. Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Halil Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahalleye giden jandarma ekipleri bölgeye önlem alarak kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başattı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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