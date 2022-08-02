Ünlü işkembecide “yanlış sipariş” kavgası

02 Ağustos 2022 Salı, 11:29

Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’ndeki ünlü bir işkembeciye dün akşam saat 22.30 sıralarında iddiaya göre müşteri olarak gelen bir şahıs, çorba siparişi verdi. Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu iddia eden müşteri, çalışana tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma küfürleşmeye dönünce işkembecideki diğer çalışanlar, müşteriye saldırdı.

YERE YATIRIP TEKMELEDİLER, CANINI ZOR KURTARDI

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, müşteri feci şekilde darbedildi. Yere yatırılarak birkaç kişi tarafından tekmelenen müşteri, canını ellerinden zor kurtardı. Adam işkembeciden koşarak uzaklaşırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.