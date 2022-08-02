Meydanda 'drift' kavgası: Defalarca tekmelediler!
Pendik’te bir düğün salonundan çıkan grup ile sokakta otomobilleriyle geçerken drift yapan bir grup arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
İstanbul Pendik’te geçen pazar günü sat 23.00 sıralarında iddiaya göre, bir düğün salonundan çıkan grup ile caddede otomobilleriyle drift yapan bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı.
Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Kavga esnasında yere düşen genç, defalarca tekmelendi. Olayı gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.
Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerası ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda gencin kavgaya karıştığı, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bir grubun ise kavgayı izlediği görülüyor.
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