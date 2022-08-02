Meydanda 'drift' kavgası: Defalarca tekmelediler!

02 Ağustos 2022 Salı, 11:39

İstanbul Pendik’te geçen pazar günü sat 23.00 sıralarında iddiaya göre, bir düğün salonundan çıkan grup ile caddede otomobilleriyle drift yapan bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga esnasında yere düşen genç, defalarca tekmelendi. Olayı gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.