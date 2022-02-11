Çiftçiler tepki göstermişti, gübre fiyatlarına indirim

11 Şubat 2022 Cuma, 17:05

Tarımda kullanılan gübre çeşitlerine bir yıl içerisinde yüzde 600'e varan zamların yapılmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerden tepki geldi.

Bunun üzerine Tarım Kredi Kooperatifi, gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim yaptı. İndirim 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

FİYATLAR AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada, ÜRE gübresinin 9 bin 200 TL, 20.20 gübresinin 6 bin 100 TL ve çay gübresinin ise 7 bin 500 TL’den satılacağı açıklandı.

EN ÖNEMLİ GİRDİ MALİYETLERİ ARASINDA

Tarımsal üretimde en önemli girdi maliyetlerinin başında gübre ve akaryakıt fiyatları geliyor.