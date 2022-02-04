Tarlasını ipotek ettiren çiftçi yaşadıklarını anlattı: Traktörümü bile sattım

04 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Cumhuriyet’in “Tarımda ipotek batağı” haberiyle gündeme getirdiği Türkiye’deki binlerce ipotekli çiftçiden biri olan Manisa Turgutlu Derbent Mahallesi’nden Şekip Uysal, içinde bulunduğu durumu Cumhuriyet’e anlattı.

"ÜZÜME GERÇEK DEĞERİ VERİLMİYOR”

Manisa’nın Turgutlu Derbent Mahallesi’nde yaşayan, Türkiye’de tapusu üzerine ipotek konulan tarım arazisi sahiplerinden Uysal, bağcılık yapıp üzüm satıyor. 17 dönüm arazisini ipotek ettirerek özel bir bankadan 450 bin lira kredi çeken Uysal, “Diğer bankalara borcum vardı. Traktör de almıştım. Borcu borçla kapatmaya çalışıyorum. Dört yıldır ödüyorum, iki yıl daha var. Gübre, ilaç, mazot fiyatları aldı başını gitti. Üzüm para etmiyor” ifadelerini kullandı. Uysal, Toprak Mahsülleri Ofisi’ni (TMO) de eleştirerek, “11 numara, kaliteli leblebilik üzüm yapıyoruz. TMO’ya gidiyoruz, eksper bakıyor, ‘bu üzüm 8 numara’ diyor. Üzümü, 12 liradan alıyor. Tüccarda ise 10.5, 11 lira. Bu da bizi kurtarmıyor. Üzümün kilosunu 17-18 liradan satabilsek çiftçi belki işin içinden çıkabilir. Çünkü gübre, ilaç aldı başını gitti. Zaten bu yıl çiftçinin gübre atabileceğini de düşünmüyorum. Çok zor” dedi. Geçen yıla göre artan maliyetleri, “Bir torba gübre 400 liradan başlıyor, bin liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl 150-200 liraydı. En kötü bir ot ilacının kilosu geçen yıl 30 liraydı, bu yıl 130 lira. O bile bu kadar pahalandı. Mazota da sürekli zam geliyor. Bu yıl zarardayız. 17-18 lira olsaydı borçlar ödenirdi” şeklinde sıralayan Uysal, 1 kilogram üzüm için geçen yıla kadar 10-11 lira masraf ettiklerini, bu yıl ise bu masrafın 15 liraya çıkacağını vurgulayarak, “Ben TARİŞ’e de üzüm veriyorum. Orada da 10 numara üzüm oluyor 8 numara. ‘Yapmayın, etmeyin’ diyorum. Üzüme gerçek değeri verilmiyor” ifadelerini kullandı.