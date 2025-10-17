Tartışma konusu olmuştu... Sırrı Süreyya Önder'in kızına bıraktığı miras belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Geçirdiği kalp krizinin ardından 3 Nisan'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir'e yönelik 'mal varlığı' iddiaları, tartışma konusu olmuştu. Babasından kendisine bırakılan mirasın ayrıntılarını paylaşan Kandemir "Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden" dedi.

15 Nisan'da geçirdiği kalp krizinin ardından günlerce yaşam savaşı veren Sırrı Süreyya Önder, 3 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. 

Ceren Önder Kandemir, Türk siyasetini yasa boğan ölümün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende duygu dolu bir konuşma ile babasına veda etti.

Kandemir, babasının vefatının ardından gündeme gelen mal varlığı tartışmalarına, T24'te yayımlanan yazısıyla son noktayı koydu.

"2 MİLYON TÜRK LİRASI, BİR DE ARABASI ÇIKTI TEREKESİNDEN"

Kendisi hakkında ortaya atılan miras iddialarına yanıt veren Kandemir, babasından kendisine kalan mirasın ayrıntılarını da şu sözlerle paylaştı:

"Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım. Bankadaki tüm parasıyla, 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba... Yaşadığı ve vefat ettiği ev ise, Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan, 2+1, çok tatlı bir evdi. Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi."

