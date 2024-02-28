Tartışma silahlı kavgaya döndü... 1 ölü!

Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:43
Tartışma silahlı kavgaya döndü... 1 ölü!
Abone Ol google-news

Kayseri'de Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


İlgili Haberler

Kütahya’da akrabalar arası bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı

Kütahya’da akrabalar arası bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga... 1 ölü, spor kulübü başkanı dahil 2 yaralı!

Diyarbakır'da silahlı kavga... 1 ölü, spor kulübü başkanı dahil 2 yaralı!
İki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var!

İki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'e sert yanıtlar: 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'

MHP ve Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'e sert yanıtlar: 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'
Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…

Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…
İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz’dan 'istifa' iddiaları için açıklama: 'Her şeyi göz önünde bulunduruyorum'

İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz’dan 'istifa' iddiaları için açıklama: 'Her şeyi göz önünde bulunduruyorum'
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette

Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette
Resmi açıklama geldi: Galatasaray taraftarı için karar verildi!

Resmi açıklama geldi: Galatasaray taraftarı için karar verildi!
Saray’ın sınırsız kişisel veri toplama yetkisini iptal eden AYM, gerekçeli kararını açıkladı: Ölçüsüzlüğe geçit yok!

Saray’ın sınırsız kişisel veri toplama yetkisini iptal eden AYM, gerekçeli kararını açıkladı: Ölçüsüzlüğe geçit yok!
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu