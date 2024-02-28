Tartışma silahlı kavgaya döndü... 1 ölü!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:43

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:44

Kayseri'de Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.