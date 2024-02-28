Tartışma silahlı kavgaya döndü... 1 ölü!
Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde A.D. ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan A.D., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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