Kütahya’da akrabalar arası bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı

Kütahya’da akrabalar arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:40
Kütahya’da akrabalar arası bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı
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Kütahya’nın Dumlupınar Mahallesi Şehit Üst teğmen Murat Bek Caddesi üzerinde, inşaat sahasındaki kulübede, alacak verecek meselesi yüzünden iki akraba arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve silah çekti. Olayda yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tarafların yakınlarının olay çıkartabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri iki hastanede de önlemleri artırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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