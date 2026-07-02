Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 1’i yoldan geçen yurttaş olmak üzere 3 kişi yaralandı

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen sebeple 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. E.K. ile S.K.’nin tabancayla ateş açması neticesinde B.B., Y.B. ve yoldan geçen M.K. yaralandı.

Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, olayı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan B.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.