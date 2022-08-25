Tartışma sırasında kendisini sakinleştirmek isteyen eşini darbetti

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:12

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde önceki gün U.Y. yönetimindeki otomobil ile emlakçı G.G.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada G.G., cep telefonu ile kendisine hakaret eden sürücü U.Y.'yi kameraya kaydetmeye başladı. Daha da öfkelenen U.Y.'yi eşi sakinleştirmeye çalıştı.

U.Y', "haklı iken haksız duruma düşme, lütfen sakin ol" diyen eşini de itekleyip eliyle başına vurdu. G.G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada U.Y. de eşi ile birlikte otomobile binip bölgeden ayrıldı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından G.G., sürücü U.Y. hakkında hakarete uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Bu arada G.G.’nin çekip sosyal medyadan paylaştığı görüntüler sonrası sürücü U.Y. büyük tepki çekti.