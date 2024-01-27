Tartışmada kan aktı: Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

Rize’nin Pazar ilçesinde Şeref Kördal (41) otomobil içerisinde tartıştığı kuzeni O. S. (38) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 22:34
Tartışmada kan aktı: Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
Abone Ol google-news

Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre O.S., park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal ile tartıştı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., belinden çıkardığı tabanca ile Şeref Kördal’a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kördal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Şeref Kördal’ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Rize haberleri tabanca haberleri kuzen haberleri öldürdü haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da dehşet: Tartıştığı kuzenini silahla öldürdü

Antalya'da dehşet: Tartıştığı kuzenini silahla öldürdü
Mardin'de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
17 yaşında idam edilen Erdal Eren’in kuzenleri yaşananları anlattı: Birileri delilleri sakladı

17 yaşında idam edilen Erdal Eren’in kuzenleri yaşananları anlattı: Birileri delilleri sakladı

En Çok Okunan Haberler