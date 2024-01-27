Tartışmada kan aktı: Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

Yayınlanma: 27.01.2024 - 22:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 22:34

Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre O.S., park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., belinden çıkardığı tabanca ile Şeref Kördal’a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kördal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şeref Kördal’ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.