Mardin'de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:31

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:31

Mardin'in Nusaybin ilçesi Postane Sokak’ta iki kuzen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Birbirini vuran kuzenler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.