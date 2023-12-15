Mardin'de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Postane Sokak’ta iki kuzen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Birbirini vuran kuzenler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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