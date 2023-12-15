Mardin'de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:31
Mardin'de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesi Postane Sokak’ta iki kuzen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Birbirini vuran kuzenler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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