Tartışmalara neden olan Devlet Denetleme Kurulu düzenlemesini idare hukukçusu Günday’a sorduk: Belediyelere istedikleri gibi müdahale!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 04:06

Tartışmaların odağında yer alan düzenlemeyle nelerin olabileceğini idare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday Cumhutiyet’e anlattı. Günday, yeni düzenlemeyle belediye başkanları da dahil olmak üzere tüm kamu görevlilerinin, hukuki bir soruşturmaya muhatap olmasa bile görevden uzaklaştırılabileceğini söyledi.

Yeni düzenlemelenin üç noktada sorun içerdiğini belirten Günday, “Anayasaya göre mevcut bir belediye başkanı, göreviyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılması halinde görevden uzaklaştırılabilir. Mevcut düzenlemeyle birlikte belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmak için cezai bir soruşturmaya gerek kalmadı” diye konuştu.

Öte yandan CHP yasanın iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor. Söz konusu düzenleme, 2017’de cumhurbaşkanı kararnamesinde yer almış ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti