Tartışmalı hastane eksiklerle tekrar açıldı
Üç ay önce birçok eksiklere rağmen 4 ay önce sessiz sakin faaliyete geçen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi tartışmaların ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim öncesi açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce temeli atılan ve açılışı 10 kez ertelenen üç ay önce birçok eksiklere rağmen sessiz sakin faaliyete geçen Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı. Sivil toplum kuruluşlarının “Hastane fay hattı üzerinde deprem test raporlarını açıklayın” söylemlerine rağmen tartışmalı durumdaki hastanenin açılışında konuşan Erdoğan, daha önce hekimler için söylediği “Giderlerse gitsinler” sözlerinin aksine 23 bin sağlık personel alacaklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın daha önce duyurduğu atama ilanlarına yeterli başvuru olmamış, kadrolar boş kalmıştı.
‘DEPREME DAYANIKLI MI?’ SORUSU
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Açılışı yapılan hastanede şu an 1 personel 5 personelin işini yapmaktadır. Hastaneye ulaşımın çok zor. Devlet hastanelerinin hastaları şehir hastanesine yönlendiriliyor” dedi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da “Bir süre önce güçlendirme çalışmaları yapılan bu hastane depreme dayanıklı mı değil mi? Sağlık emekçilerini zorla açılışa çağırdığınıza ilişkin haberler doğru mu değil mi?” diye sordu.
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